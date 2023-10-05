Тоттенхем намагається уникнути виплат за вінгера Манора Соломона, який до цього виступав за Шахтар.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловив оптимізм щодо можливих виплат за Соломона від Тоттенхема.

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Проте, за інформацією Irish Sun, "шпори" не мають наміру нічого платити Шахтарю. Тоттенхем вважає, що виплати за Соломона – це справа Шахтаря та ФІФА. "Гірники" ж розраховують отримати від лондонців 6,5 млн євро – суму, яку донецький клуб заплатив Маккабі Петах-Тіква за Манора.

Додамо, що Соломон провів 6 матчів за Тоттенхем у поточному сезоні, відзначившись 2 результативними передачами.

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