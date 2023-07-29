Бондар наприкінці гри проти Металіста 1925 невдало впав, через що його забрали з поля на електрокарі та відвезли до лікарні.

Переможний старт ван Леувена і травма Бондаря у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Шахтар – 1:2

За інформацією ТаТоТаке, у Бондаря перелом ключиці. Як повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк, Валерію може знадобитись операція, але приблизні терміни він не назвав.

Додамо, що Шахтар мінімально переміг Металіст 1925 (2:1) завдяки голам Матвієнка та Траоре. Щодо Бондаря, то захисник у минулому сезоні зіграв у 35 матчах, в яких відзначився голом та асистом.

Шахтар переміг Металіст 1925 – ван Леувен дебютував на чолі "гірників" в УПЛ, Бондар покинув поле на електрокарі