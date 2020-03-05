"Шахтар – команда вищого рівня, ніж Динамо": захисник СК Дніпро-1 – про два поспіль матчі з українськими грандами

Лівий захисник СК Дніпро-1 Владислав Шаповал прокоментував поразку від Шахтаря (1:4) у матчі 21 туру УПЛ.

"Зрозуміло, що нам було важко, і усі сьогодні розчаровані у першу чергу результатом. Шахтар нам вказав на наші помилки і слабкі місця. Вже коли повернемося до дому, будемо розбиратися, і тренери вкажуть нам на помилки.

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Не можу сказати, що у нас було якесь побоювання. Другий тайм ми справді зіграли краще – це тренери у перерві в роздягальні нам вказали, що треба робити. Ну, а Шахтар, дійсно, вищого рівня, ніж Динамо. Звичайно, нам хочеться реабілітуватися перед вболівальниками після такої поразки. Будемо грати дома останній матч першого етапу чемпіонату і зробимо усе, щоб перемогти і не розчаровувати наших вболівальників", – підкреслив Шаповал в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, перед поразкою проти Шахтаря команда Дмитра Михайленка змогла здолати київське Динамо з рахунком 3:1.

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