toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - СК ДНІПРО-1 ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Шахтар – команда вищого рівня, ніж Динамо": захисник СК Дніпро-1 – про два поспіль матчі з українськими грандами

09:18 361 Читать на русском
"Шахтар – команда вищого рівня, ніж Динамо": захисник СК Дніпро-1 – про два поспіль матчі з українськими грандами
Владислав Шаповал / Сайт СК Дніпро-1

Лівий захисник СК Дніпро-1 Владислав Шаповал прокоментував поразку від Шахтаря (1:4) у матчі 21 туру УПЛ.

4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Зрозуміло, що нам було важко, і усі сьогодні розчаровані у першу чергу результатом. Шахтар нам вказав на наші помилки і слабкі місця. Вже коли повернемося до дому, будемо розбиратися, і тренери вкажуть нам на помилки.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Не можу сказати, що у нас було якесь побоювання. Другий тайм ми справді зіграли краще – це тренери у перерві в роздягальні нам вказали, що треба робити. Ну, а Шахтар, дійсно, вищого рівня, ніж Динамо. Звичайно, нам хочеться реабілітуватися перед вболівальниками після такої поразки. Будемо грати дома останній матч першого етапу чемпіонату і зробимо усе, щоб перемогти і не розчаровувати наших вболівальників", – підкреслив Шаповал в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, перед поразкою проти Шахтаря команда Дмитра Михайленка змогла здолати київське Динамо з рахунком 3:1.

Шахтар без спротиву розгромив СК Дніпро-1 і знову має +13 нагорі УПЛ – дніпряни втратили шанси на топ-6

blog_ava
Роналдінью можуть заарештувати за використання підробленого паспорта
09:31
1067
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Владислав Шаповал Владислав Шаповал СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Шахтар - СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
6
хв
Дербі Каунті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук