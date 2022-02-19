Шахтар та Рига не змогли виявити сильнішого в рамках товариського поєдинку. Дивіться відео голів і огляд матчу на Футбол 24.

Контрольний матч

Шахтар – Рига – 0:0

Склад Шахтаря: Трубін (Пятов, 30) – Булеза, Фарина, Бондар, Конопля – Судаков, Бондаренко – Соломон, Педрінью, Нерес – Погорілий (Додо, 30)

Шахтар та Рига зіграли за трохи незвичного формату – кожен з таймів тривав по 30 хвилин. Головним героєм "гірників" став воротар Анатолій Трубін, який двічі рятував після моментів латвійців. Шахтар створив нагоди лише наприкінці зустрічі – ударам Бондаря та Бондаренка бракувало влучності.

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Таким чином, Шахтар у не надто хорошому настрої повертається в Україну, де 26 лютого проведе перший поєдинок другої частини сезону української Прем'єр-ліги. Суперником команди Роберто Де Дзербі на виїзді буде Металіст 1925.