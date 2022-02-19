Останнім спаринг-партнером команди Роберто Де Дзербі в Туреччині є Рига, яка завершила сезон латвійської еліти 2021 року на 4 сходинці. За неї зараз виступають одразу три українці (Владлен Юрченко, Юрій Вакулко й Олександр Філіппов), які вийдуть з перших хвилин. Їм протистоятиме молодь "гірників", на яку італійський фахівець зробив ставку.

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Особливістю цього контрольного поєдинку є те, що він триватиме лише 60 хвилин. Стартовий свисток пролунає о 16:00. Переглянути пряму трансляцію матчу за участю Шахтаря можна на каналі Shakhtar TV, у мобільному додатку FC Shakhtar і на клубному YouTube-каналі. Одразу після зустрічі "гірники" повернуться в Україну, а через тиждень (26 лютого) проведуть перший матч другої частини сезону УПЛ проти Металіста 1925.

Стартові склади команд на спаринг:

Шахтар: Трубін – Булеза, Фарина, Бондар, Конопля – Судаков, Бондаренко – Соломон, Педрінью, Нерес – Погорілий

Рига: Озол – Марчінко, Чорномордий, Андрессон, Юрковскіс – Пецос, Вакулко – Лукілі, Юрченко, Барнс – Філіппов

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