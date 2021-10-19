Шахтар – Реал Мадрид: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Шахтар в рамках 3-го туру групового етапу ЛЧ приймає мадридський Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Шахтар – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Кривцов, Ісмаїлі – Майкон, Алан Патрік – Тете, Педрінью, Соломон – Фернандо
Запасні: Пятов, Вітао, Степаненко, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Мудрик, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан, Бондар
Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Мілітао, Алаба, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Вальверде, Діас, Камавінга, Бланко, Гутьєррес