Шахтар прийме мадридський Реал в 3-му турі ЛЧ 2021/22. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Дуель італійських тренерів – Карло Анчелотті та Роберто Де Дзербі. Матч Шахтар – Реал Мадрид стартує 19 жовтня о 22:00. Поєдинок групи D буде зіграний на НСК Олімпійський у Києві, а "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри. Після двох турів ЛЧ мадридці набрали 3 пункти і посідають другу позицію квартету. Шахтар з одним балом наразі останній. У Інтера теж одне очко, а сенсаційним лідером групи є Шериф, який обіграв як "гірників", так і Реал.

Лунін зазнав безжального обстрілу на тренуванні Реала – відео підготовки мадридців до Шахтаря

Шахтар – Реал Мадрид: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Популярна контора William Hill віддає перевагу команді Карло Анчелотті. На перемогу Реала виставили коефіцієнт 1.55, а на три очки Шахтаря дають аж 5.80. Нічия – 4.33. На те, що обидві команди заб'ють гол, пропонують поставити за 1.67. На те, що відзначиться хтось один із суперників, виставили коефіцієнт 2.10. Стандартний тотал більше 2,5 оцінили в 1.60, а тотал менше 2,5 – в 2.25. Як бачимо, букмекер прогнозує велику кількість голів.

Фахівці Bwin оцінюють шанси опонентів приблизно так само. Успіх мадридців оцінений коефіцієнтом 1.57, а перемога Шахтаря – 5.50. Нічия – 4.20. Найімовірнішим підсумком гри вважають перемогу Реала з рахунком 2:1 – на такий результат пропонують поставити за 8.00. На думку букмекера, першими заб'ють гості з Іспанії. Таку вірогідність оцінили в 1.46, а от на те, що рахунок відкриють "помаранчево-чорні", приймають ставки з коефіцієнтом 2.95.

Нагадаємо, Шахтар і Реал вже з'ясовували стосунки в Лізі чемпіонів 2020/21. Тоді "гірники" під керівництвом Луїша Каштру двічі сенсаційно обіграли "вершкових" – 3:2 в Мадриді та 2:0 у Києві. Загалом команди зіграли між собою 4 рази, маючи в активі по 2 перемоги.

Шахтар – Інтер: Пятов витягує результат, який влаштував Вернидуба – Де Дзербі дивує, втрачає незамінного і шанси на ЛЧ