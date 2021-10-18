Шахтар прийме мадридський Реал в 3-му турі ЛЧ 2021/22. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Дуель італійських тренерів – Карло Анчелотті та Роберто Де Дзербі. Матч Шахтар – Реал Мадрид стартує 19 жовтня о 22:00. Поєдинок групи D буде зіграний на НСК Олімпійський у Києві, а "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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Після двох турів ЛЧ мадридці набрали 3 пункти і посідають другу позицію квартету. Шахтар з одним балом наразі останній. У Інтера теж одне очко, а сенсаційним лідером групи є Шериф, який обіграв як "гірників", так і Реал.

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На території України поєдинок вже традиційно покаже платформа MEGOGO – новий офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна передплачена підписка. Гру прокоментують Вадим Скічко і Роберто Моралес.

Також онлайн-трансляція матчу Шахтар – Реал буде доступна на платформі Volia TV.

Нагадаємо, команди вже з'ясовували стосунки в Лізі чемпіонів 2020/21. Тоді "гірники" під керівництвом Луїша Каштру двічі сенсаційно обіграли "вершкових" – 3:2 в Мадриді та 2:0 у Києві. Загалом команди зіграли між собою 4 рази, маючи в активі по 2 перемоги.

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