Шахтар побореться за РБ Лейпцигом за право зіграти у 1/8 фіналу ЛЧ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між Шахтарем і РБ Лейпцигом проходить у Варшаві на стадіоні Війська Польського ім. Маршала Пілсудського. Старт зустрічі – о 19:45 за київським часом. Відеотрансляція доступна на MEGOGO.

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Донеччани вже гарантували собі участь у Лізі Європи, однак підопічні Ігора Йовічевіча мають шанс прорватись у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Гірники" йдуть на третій позиції, відстаючи від "ротен буллен" на три очки. Німцям для збереження другої позиції за собою достатньо зіграти внічию, а от Шахтарю необхідно перемагати – тоді завдяки кращій статистиці в особистих зустрічах "помаранчево-чорні" обійдуть суперника.

Стартові склади

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козік

РБ Лейпциг: Блазвіх – Сімакан, Гвардіол, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Собослаї, Вернер, Нкунку – Сілва

Запасні: Нікіш, Шлік, Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Діалло, Новоа-Рамос, Хенрікс

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