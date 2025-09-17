Шахтар у рамках 1/16 фіналу Кубка України 2025/26 переміг Полісся зі Ставків (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Протягом останніх років гранди починали Кубок України хіба що не в фіналі, однак цю дурнувату практику нарешті припинили. Відправити лідерів кудись у 1/64 фіналу нереально (у лідерів УПЛ збори + єврокубки), однак з ними можна зустрітись вже в 1/16. Саме так сталося з Поліссям, але не з житомирським.

Кривбасу можуть присудити технічну поразку в Кубку України – відома причина

Однойменний клуб із однойменного краю представляє селище Ставки й виступає серед аматорів. Команда тренується двічі на тиждень, зранку, перед основною роботою. 80% футболістів Полісся працюють тренерами в ДЮСШ чи академіях – наприклад, Євген Задоя є асистентом у Колосі U-19) – однак за команду виступають і бармени, айтівці та прораби

Арда Туран провів масову ротацію, але в основі знайшлося місце для Невертона й Вінісіуса Тобіаса. Крім того, у старт потрапили Швед, Криськів, Назарина й два бразильських новачки – Лукас Ферейра та Ізаке Сілва. На 38-й хвилині з'явився і форвард Лука Мейрелліш, який замінив Невертона. Вінгер донеччан, схоже, потягнув м'яз.

Від такого протистояння очікували розгрому з рахунком 0:8, однак нічим подібним у матчі й не пахло. Шахтар у основий час першого тайму створив всього два моменти. На 2-й хвилині Невертон легко оббіг Руденка та виконав пас у зону перед штрафним, звідки пробив Вінісіус – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

На 22-й же Вінісіус зачепився за відскок після кросу з правого флангу, потужно вистріливши з лету. Пазенко парирував його удар у ближній кут, а потім ще й взяв добивання. Здавалося, що футболісти відправляться відпочивати за нулів на табло, але у компенсований час Шахтар таки відкрив рахунок.

Героєм став Лука Мейрелліш, який замкнув навіс з кутового на ближній стійці. 1:0! Цей гол став дебютним для бразильського форварда у футболці "гірників".

Лука Мейрелліш ?



️ Дебютний гол у першому матчі нападника за «Шахтар» #Shakhtar #ПоліссяСтавкиШахтар pic.twitter.com/ZU9TJukSAw — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 17, 2025

.У другому таймі команда зі Ставків зустріла серйозніше налаштування донеччан. Вже за хвилину по перерві Швед замикав навіс з кутового (точно в руки голкіперу), а Ізаке Сілва на 51-й хвилині забив свій перший гол за "помаранчево-чорних" – він замкнув простріл Вінісіуса. Взяття воріт не зарахували через офсайд.

На 54-й хвилині Грам виводив Шведа віч-на-віч, а той перекинув Пазенка. Сфера не влучила у ворота. Ще через дві хвилини потужного пострілу з лівого кута карного майданчика завдав Мейрелліш – м'яч пройшов у сантиметрах від дальньої стійки!

На 72-й хвилині свіжий Алісон спробував забити метрів з 25-ти, але Пазенко виконав черговий сейв. А потім стався другий гол Ізаке – той замкнув навіс Мейрелліша з правого флангу, а лайнсмен дав сигнал про фол. У бразильця помітили гру рукою, однак на повторі стала зрозумілою помилка суддів. VAR на матчі не використовувався.

У компенсований час Глущенко міг добити Полісся. Пазенко пропустив м'яч поміж ногами, але на лінії воріт встиг забрати його. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Шахтаря, що можна назвати успіхом для аматорів зі Ставків.

Вікторія у меншості обіграла Лівий Берег та вийшла у 1/8 фіналу Кубка України