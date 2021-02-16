Донецький клуб перебуває на завершальній стадії підготовки до матчу ліги Європи.

Сьогодні, 16 лютого, футболісти Шахтаря відвідали тренування, яке було присвячене найближчому поєдинку проти Маккабі Тель-Авів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Займались усі футболісти, окрім раніше травмованого півзахисника Дентінью, який пропустить гру Ліги Європи. Вже завтра о 10:00 "гірники" вилетять до Ізраїлю.

Нагадаємо, Шахтар позмагається з Маккабі Тель-Авів в рамках 1/16 фіналу ЛЄ, перша зустріч суперників відбудеться вже 18 лютого, початок о 22:00.

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