Донецький Шахтар провів заключне тренування перед матчем з Динамо, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар – Динамо: кияни показали, як готуються до Класичного

Робота на полі заміського комплексу Святошин тривала близько години. Після розминки та ігрових вправ підопічні Каштру приділили увагу стандартам, а також провели турнір трьох команд. До Класичного готуються всі, окрім Коноплянки і Ісмаїлі, які продовжують заліковувати травми.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Динамо відбудеться у суботу, 17 квітня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають своїх опонентів на 7 очок.

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