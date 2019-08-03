Шахтар провів відкрите тренування та презентував нову форму

Шахтар напередодні поєдинку з Карпатами в рамках 2-го туру УПЛ провів відкрите тренування на ОСК Металіст.

Шахтар презентував вболівальникам нову ігрову форму, у якій команда виступатиме в сезоні 2019/20. Дійство відбулося на ОСК Металіст у Харкові, повідомляє офіційний сайт чемпіона України.

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Найбільш віддані фанати та власники абонементів організували для гравців коридор пошани. Після презентації форми "гірники" роздали автографи та вибили на трибуни кілька м'ячів, після чого розпочали тренування. Заняття, до слова, проходило 45 хвилин.

Нагадаємо, матч Шахтар – Карпати відбудеться на ОСК Металіст у неділю, 4 серпня. Початок о 19:30.

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