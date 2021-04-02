Луїш Каштру отримав "поповнення" напередодні протистояння з полтавською Ворсклою у 20-му турі УПЛ.

У розташування Шахтаря повернулись збірники, а тому тренери проводили тренування вже повним складом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У занятті взяли участь 4 воротарі й 23 польові футболісти. З першою командою "гірників" були і гравці молодіжки – Роман Якуба, Андрій Булеза та Денис Світюха. За індивідуальною програмою тренувались Віктор Корнієнко, який отримав негативний тест на коронавірус, та Ісмаїлі. А от Коноплянка – травмований. Пошкодження Євген отримав у таборі збірної.

Нагадаємо, протистояння з Ворсклою відбудеться 4 квітня, початок зустрічі о 17:00. Шахтар наразі розташувався на другій сходинці, а Ворскла – на четвертій.

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