Команда Роберто Де Дзербі продовжує підготовку до другої частини сезону 2021/22.

Роберто Де Дзербі на тренуванні / Сайт Шахтаря

Зранку 20 січня на полі комплексу Regnum Carya Golf & Spa Resort відбулось чергове тренування "гірників", повідомляє сайт Шахтаря.

Гравці Шахтаря провели традиційне занурення на Водохреща

Підопічні Де Дзербі вдосконалювали вихід з оборони та дії в атаці, сесію завершували біговими вправами. У занятті не брав участі Юхим Конопля, у якого невелике ушкодження. Натомість були задіяні гравці юнацького складу Владислав Погорілий, Кирило Сігєєв, Антон Глущенко та Максим Деркач.

Нагадаємо, зі старту зборів з командою тренується центральний захисник Мар'ян Фарина, якому 18 років.

Велика дилема Шахтаря: "гірники" ризикують втратити лідера безкоштовно – АПЛ і люди Лєвандовскі