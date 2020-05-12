Шахтар провів тестування гравців на коронавірус

Донецький клуб перевірив усіх своїх футболістів на наявність коронавірусу.

Шахтар взяв зразки у гравців донецького клубу та відправив їх на експертизу, щоб перевірити на сумнозвісний вірус, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Остаточні результати чинний чемпіон України отримає протягом трьох днів. Після цього футболісти зможуть повернутись до тренувань на базі клубу.

Після 23-х турів УПЛ Шахтар лідирує, випереджаючи Зорю та Динамо на 13 очок.

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