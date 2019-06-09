Шахтар провів реновацію газону на ОСК Металіст

Донецький Шахтар після завершення сезону 2018/19 провів планове оновлення газону на харківському стадіоні ОСК Металіст.

"Реновація газону зазвичай проводиться раз на два роки. Враховуючи ж інтенсивність тренувань і поєдинків на ОСК Металіст, де грають два клуби та збірна України, оновлення потрібне щороку.

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Ми були готові почати роботи вже в кінці травня, та за проханням головного тренера національної збірної Андрія Шевченка залишили поле для тренувань і виконали весь комплекс заходів із 5 до 7 червня. Назвати нинішні погодні умови сприятливими для росту трави складно, але ми знаємо, як впоратися з такими труднощами.

Газон буде рости, і в кінці липня ми повинні отримати гарне міцне покриття. Свій перший домашній матч нового сезону Шахтар проведе на оновленому полі ОСК Металіст", – цитує директора з експлуатації ТОВ Шахтар-Сервіс Вадима Гунька офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що "гірники" проводять домашні матчі на харківській арені з 2017 року. Донеччани ділять стадіон разом із першоліговим Металістом 1925.

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