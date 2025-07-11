10 липня 2025 року відбулися перші матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Найбільше глядачів зібрав поєдинок між Левскі та Хапоелем Беер-Шева – 15 467 осіб, повідомляє Football Meets Data. Далі – Легія з Актобе (12 239) та Спартак Трнава проти Хеккена (10 125).

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На фоні цього особливо помітною стала низька відвідуваність матчу Шахтар – Ільвес, на який завітали лише 650 глядачів. Це найнижчий показник серед усіх поєдинків.

Нагадаємо, перший матч українського колективу з Ільвесом завершився впевненою перемогою донецької команди з рахунком 6:0, тож шансів на камбек у фінів практично не залишилося. У другому раунді чекає Бешикташ.

? UEL Q1 attendances (10 July):



15,467 Levski - Hapoel BS

12,239 Legia - Aktobe

10,125 Spartak Trnava - Häcken

7,000 Sabah - Celje

6,223 Sheriff - Prishtina

4,127 AEK Larnaca - Partizan

3,916 Paks - CFR Cluj

650 Shakhtar - Ilves — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 11, 2025

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