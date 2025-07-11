Шахтар провів найменш відвідуваний матч дня в ЛЄ – відома точна кількість глядачів
Відвідуваність матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи показала великий контраст.
10 липня 2025 року відбулися перші матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Найбільше глядачів зібрав поєдинок між Левскі та Хапоелем Беер-Шева – 15 467 осіб, повідомляє Football Meets Data. Далі – Легія з Актобе (12 239) та Спартак Трнава проти Хеккена (10 125).
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На фоні цього особливо помітною стала низька відвідуваність матчу Шахтар – Ільвес, на який завітали лише 650 глядачів. Це найнижчий показник серед усіх поєдинків.
Нагадаємо, перший матч українського колективу з Ільвесом завершився впевненою перемогою донецької команди з рахунком 6:0, тож шансів на камбек у фінів практично не залишилося. У другому раунді чекає Бешикташ.
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