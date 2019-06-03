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Шахтар провів фінал турніру "Давай, грай!"

06:00 100 Читать на русском
Шахтар провів фінал турніру "Давай, грай!"
Давай, грай! / ФК Шахтар

Донецький Шахтар організував фінал дитячого турніру "Давай, грай!".

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про проведення фінального турніру "Давай, грай!", який організовує фонд Shakhtar Social спільно з компанією ДТЕК.

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У 2019 році географія проекту збільшилась до 23 населених пунктів України, де на 43 полях займаються 3 тисячі дітей від 7 до 12 років.

Переможцем фіналу став львівський Квадрат, який переміг у фіналі червоноградську Надію з рахунком 4:2.

Шахтар за підсумками сезону 2018/19 став чемпіоном України, набравши 83 очки.

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