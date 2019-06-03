Шахтар провів фінал турніру "Давай, грай!"

Донецький Шахтар організував фінал дитячого турніру "Давай, грай!".

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про проведення фінального турніру "Давай, грай!", який організовує фонд Shakhtar Social спільно з компанією ДТЕК.

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У 2019 році географія проекту збільшилась до 23 населених пунктів України, де на 43 полях займаються 3 тисячі дітей від 7 до 12 років.

Переможцем фіналу став львівський Квадрат, який переміг у фіналі червоноградську Надію з рахунком 4:2.

Шахтар за підсумками сезону 2018/19 став чемпіоном України, набравши 83 очки.

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