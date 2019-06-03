Шахтар провів фінал турніру "Давай, грай!"

Україна — 2 черв 1358
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Динамо та інші українські і закордонні клуби націлились на Вільх'яльмссона, – агент
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Неймар викликаний на допит через звинувачення у згвалтуванні – у форварда вилучили телефон, йому загрожує ув'язненняФранція — 2 черв 1201
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Клопп з пивом, море фанатів та Кубок чемпіонів – Ліверпуль провів парад на честь перемоги в ЛЧЛіга чемпіонів — 2 черв 1998
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Реал готовий віддати Наваса та ще двох зірок за ПогбаІспанія — 2 черв 1567
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УЄФА назвав символічну збірну сезону Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 2 черв 1678