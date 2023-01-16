Донецька команда продовжує тренуватись на зборах в Туреччині.

"Гірники" сьогодні, 16 січня, провели дворазове тренування – вранці гравці займались в залі та провели бігову роботу.

Шахтар оголосив про офіційне повернення Ракицького

Вже ввечері працювали з м'ячем та зіграли міні-турнір, поділившись на три команди, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Зазначається, що окремо від команди займались Судаков, Швед та Корнієнко.

Нагадаємо, перший матч після зимової паузи Шахтар проведе в Лізі Європи УЄФА з французьким Ренном. Поєдинок відбудеться 16 лютого у Варшаві.

Час додому: Динамо повинне повернути двох своїх екс-гравців – чому це необхідно?