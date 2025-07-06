Шахтар проведе трансляцію наступного товариського матчу із турецьким коментатором
Донецький Шахтар вирішив піти назустріч прихильникам Арди Турана.
Після приходу Арди Турана на тренерський місток Шахтаря значно збільшився інтерес турецького населення до українського клубу. "Гірники" вирішили ще більше підсилити увагу турків до команди.
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Сьогодні Шахтар зіграє товариський матч проти Словацко. Трансляція матчу на YouTube-каналі Шахтаря буде доступною двома мовами – українською та турецькою. У своїх соцмережах прес-служба Шахтаря повідомила, що коментатором для турків буде Озан Сулюм.
Нагадаємо, що у своєму першому спарингу на літніх зборах "гірники" обіграли хорватську Горіцу (1:0). 10 липня донеччани розпочнуть офіційний сезон матчем першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Ільвеса (Фінляндія). Друга гра між командами відбудеться 17 липня.
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