​​​​Після приходу Арди Турана на тренерський місток Шахтаря значно збільшився інтерес турецького населення до українського клубу. "Гірники" вирішили ще більше підсилити увагу турків до команди.

Карпати офіційно попрощалися з відкриттям Євро-2025, якого забрав Шахтар

Сьогодні Шахтар зіграє товариський матч проти Словацко. Трансляція матчу на YouTube-каналі Шахтаря буде доступною двома мовами – українською та турецькою. У своїх соцмережах прес-служба Шахтаря повідомила, що коментатором для турків буде Озан Сулюм.

Нагадаємо, що у своєму першому спарингу на літніх зборах "гірники" обіграли хорватську Горіцу (1:0). 10 липня донеччани розпочнуть офіційний сезон матчем першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Ільвеса (Фінляндія). Друга гра між командами відбудеться 17 липня.

Шахтар у першому матчі Турана дотиснув передостанню команду Хорватії – травма хавбека збірної України, фарт "гірників"