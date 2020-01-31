Шахтар проведе спаринг з одним із лідерів Першої ліги

Після повернення з другого тренувального збору в Туреччині чинний чемпіон України зіграє товариський матч проти Волині, яка претендує на вихід в УПЛ.

За тиждень до першого матчу з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар проведе спаринг з Волинню, інформує офіційний сайт клубу з Луцька. Матч відбудеться 13 лютого у Щасливому.

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Нагадаємо, що на другому тренувальному зборі в Туреччині Шахтар зіграє 4 контрольних поєдинки. Перший матч проти Бенфіки відбудеться у Харкові 20 лютого.

До слова, Волинь наразі посідає 2 місце в турнірній таблиці Першої ліги. Команда Андрія Тлумака відстає від лідера, львівського Руха, на 1 очко.

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