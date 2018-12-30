toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар проведе контрольний матч з Карабахом

16:25 226 Читать на русском
Шахтар проведе контрольний матч з Карабахом
Шахтар зіграє з Карабахом / фото: ФК Шахтар

На зборах у Туреччині чемпіон України Шахтар проведе спаринг з азербайджанським Карабахом.

Шахтар зіграє товариський матч проти Карабаха. Поєдинок пройде у Туреччині та запланований на 26 січня, повідомляє офіційний сайт Карабаха.

Азербайджанський клуб, як і "гірники", готуватиметься до сезону в Анталії. Нагадаємо, Карабах був суперником Ворскли в груповому турнірі Ліги Європи 2018/19.

"Запрошували у Шахтар, а мені хотілося у Динамо". Матеус – про життя у Китаї і Коломойського, який поховав Дніпро

До слова, нещодавно була інформація про інтерес Карабаха до Євгена Хачеріді, який отримує мало ігрової практики в складі ПАОКа.

Шахтар планує прибути на збори в Туреччину 20 січня та зіграє 7 контрольних матчів.

Теги
Шахтар Шахтар Карабах Карабах Товариські матчі Зимові збори
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
18
год
:
38
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук