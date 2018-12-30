Шахтар проведе контрольний матч з Карабахом

На зборах у Туреччині чемпіон України Шахтар проведе спаринг з азербайджанським Карабахом.

Шахтар зіграє товариський матч проти Карабаха. Поєдинок пройде у Туреччині та запланований на 26 січня, повідомляє офіційний сайт Карабаха.

Азербайджанський клуб, як і "гірники", готуватиметься до сезону в Анталії. Нагадаємо, Карабах був суперником Ворскли в груповому турнірі Ліги Європи 2018/19.

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До слова, нещодавно була інформація про інтерес Карабаха до Євгена Хачеріді, який отримує мало ігрової практики в складі ПАОКа.

Шахтар планує прибути на збори в Туреччину 20 січня та зіграє 7 контрольних матчів.