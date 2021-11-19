У неділю, 21 листопада, Шахтар у Києві у ТРЦ Ocean Plaza проведе для всіх охочих фотосесію із Кубком УЄФА, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар отримав копію Кубка УЄФА – Пятов та Срна похизувались єдиним єврокубком в історії незалежної України

У рамках заходу відбудеться також автограф-сесія (з 14:00 до 15:00), у якій візьмуть участь голкіпер "помаранчево-чорних" Андрій Пятов та директор з футболу Даріо Срна. Нагадаємо, обидва футболісти виходили на поле у фіналі Кубка УЄФА 2008/09.

До слова, нещодавно Шахтар отримав другу копію трофею. Перша копія залишилася у музеї клубу на Донбас Арені. "Гірники" є останнім володарем Кубка УЄФА – у вирішальному матчі у Стамбулі донеччани у додатковий час перемогли німецький Вердер з рахунком 2:1.

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