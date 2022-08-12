"Гірники" оголосили чергового спаринг-партнера, з яким зіграє двічі за день.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про проведення двох товариських матчів з Аль-Фатехом з Саудівської Аравії.

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Обидві гри відбудуться 15 серпня, перша розпочнеться о 12:00, а друга – о 19:00. Додамо, що за Аль-Фатех виступав Максим Коваль з 2018 по 2022 роки та покинув клуб по завершенні минулого сезону.

Слід зазначити, що "гірники" вже проводили два поєдинки за день, обігравши Аль-Адалу та Домжале.

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