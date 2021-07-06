Шахтар проведе додатковий спаринг перед стартом УПЛ
6 липня 20:11 - Читать на русском
Шахтар зробив ще насиченішою свою підготовку до сезону 2021/22.
Команда Де Дзербі 20 липня на НСК Олімпійський зустрінеться з Оболонню, інформує офіційний сайт "пивоварів".
Шахтар – Динамо: озвучена причина перенесення Суперкубка України
Австрійські збори Шахтаря триватимуть до 10 липня, а на 25-те запланований перший матч в рамках УПЛ проти Інгульця. Поєдинок за Суперкубок з Динамо перенесли на вересень, тому "гірники" отримали можливість внести корективи у свій графік підготовки.
Додамо, що підопічні Де Дзербі вже встигли провести три спаринги – дві перемоги та одна поразка.
Шахтар – Тюркгюджю: перемога на останніх хвилинах, повернення збірників і перші проблиски роботи Де Дзербі
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter