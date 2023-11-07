Донецький Шахтар проведе черговий благодійний матч. Суперником "гірників" стане новоспечений переможець Кубка японської G-ліги – ФК Авіспа Фукуока. Про це пише прес-служба японського клубу.

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Контрольний поєдинок відбудеться саме в Японії. Гру заплановано на 18 грудня, старт зустрічі о 19:00.

Вартість квитків на матч коливатиметься від 5 до 150 доларів США у конвертації з японської валюти.

До слова, у вівторок, 7 листопада, відбудеться матч 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів, де Шахтар зійдеться з Барселоною. Початок зустрічі о 19:45. Після 3-х турів лідирує у групі F Барселона з 9-ма очками, Порту з 6-ма пунктами другий, Шахтар з 3-ма балами третій. Антверпен без очок замикає квартет.

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