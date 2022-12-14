Шахтар проти ФІФА: CAS розгляне позов "гірників" наступного тижня – клуб вимагає компенсацію в 50 млн євро
Спортивний арбітражний суд досить скоро має ухвалити рішення щодо позову Шахтаря до ФІФА.
CAS розглядатиме справу Шахтаря, який позивається до ФІФА через правило, яке дозволило легіонерам покинути клуб, повідомляє The Athletic.
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Джерело розкрило, на що юристи "гірників" будуть акцентувати увагу. По-перше, те, що рішення ФІФА було ухвалене без консультацій з ключовими зацікавленими сторонами, такими як самі українські клуби або УАФ.
Крім того, Шахтар доводитиме, що немає правових підстав для призупинення трудових договорів за українським та швейцарським законодавствами, а також, що ФІФА не повинна втручатися в договірні відносини, стороною яких вона не виступає. Окрім цього, українці посилатимуться на можливе порушення закону про конкуренцію ЄС.
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