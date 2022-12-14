CAS розглядатиме справу Шахтаря, який позивається до ФІФА через правило, яке дозволило легіонерам покинути клуб, повідомляє The Athletic.

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Джерело розкрило, на що юристи "гірників" будуть акцентувати увагу. По-перше, те, що рішення ФІФА було ухвалене без консультацій з ключовими зацікавленими сторонами, такими як самі українські клуби або УАФ.

Крім того, Шахтар доводитиме, що немає правових підстав для призупинення трудових договорів за українським та швейцарським законодавствами, а також, що ФІФА не повинна втручатися в договірні відносини, стороною яких вона не виступає. Окрім цього, українці посилатимуться на можливе порушення закону про конкуренцію ЄС.

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