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Шахтар пропустив 1000-й гол за часів незалежності України – його автором став Шапаренко

21:00 189 Читать на русском
Шахтар пропустив 1000-й гол за часів незалежності України – його автором став Шапаренко
Микола Шапаренко / Фото: соцмережі

Донецький Шахтар у дербі проти Динамо пропустив 1000-й гол у всіх турнірах.

Шахтар пропустив 1000-й гол у всіх офіційних турнірах за часів незалежності України, повідомляє Sportarena.

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Ювілейний гол забив півзахисник Динамо Микола Шапаренко на 44-й хвилині матчу.

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Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо
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