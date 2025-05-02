Донецький клуб надасть цінний подарунок за участь у зборі для 3-ї ОШБр.

На честь 11-ї річниці останньої гри Шахтаря на Донбас Арені клуб запустив продаж сувенірних квитків з цього матчу, повідомляє прес-служба "гірників".

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Клуб спільно з Третьою окремою штурмовою бригадою проводять збір на броньовані машини. Для того, щоб гарантовано отримати сувенірний квиток, необхідно зробити донат від 1 000 грн на банку: https://send.monobank.ua/jar/6BtHLActTL.



Благодійні внески на збір приймаються до 25 травня. Під час донату в полі "Коментар" необхідно вказати свій контактний номер телефону для звʼязку. Після чого з усіма учасниками звʼяжеться менеджер клубу для уточнення адреси відправлення сувенірного подарунка.

Нагадаємо, свій крайній матч на Донбас Арені Шахтар провів 2 травня 2014 року. Тоді "гірники" у рамках 28-го туру УПЛ здолали Іллічівець (3:1).

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