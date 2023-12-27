Донецький Шахтар визначив трьох кандидатів на звання найкращого гравця року у складі "гірників". Про це пише клубна прес-служба.

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Номінантами стали капітан команди Тарас Степаненко, півзахисник Георгій Судаков та форвард Данило Сікан.

В активі Степаненка цього сезону – один асист у 18 матчах. Судаков забив три м’ячі та віддав одну результативну передачу у 18 поєдинках. В активі Сікана сім голів та чотири асисти за 23 гри.

До слова, на зимову перерву "гірники" пішли на четвертій сходинці УПЛ. Підопічні Пушіча мають у своєму активі 31 турнірний пункт після 15 матчів.

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