Інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що "гірники" намагалися придбати Назаренка за 4 мільйони євро.

"З’явилася інформація, що була можливість обміну між Шахтарем і Поліссям. І я скажу, що Шахтар перший запропонував, навіть спочатку не обмін, а 4 мільйони. Власне Шахтар захотів взяти до свого складу Олександра Назаренка. І Полісся відмовилося від цих 4 мільйонів євро.

Але коли Полісся звернулося до Шахтаря, з’явився інтерес щодо Назарини, то Шахтар запропонував обмін: "Давайте ми вам Назарину й Шведа, ще й доплатимо – і заберемо Назаренка".

І знову ж таки, поки Полісся, я так зрозумів, не погодилося, але перемовини ще далі тривають. Ще п’ять чи навіть шість днів трансферного вікна в Україні, все можливо", – сказав Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.

Раніше журналіст Михайло Співаковський заявляв, що Шахтар був готовий обміняти Єгора Назарину та Мар’яна Шведа на Олександра Назаренка. "Гірники" розглядали вінгера Полісся на позицію лівого захисника.

