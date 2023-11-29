Шахтар пропонував Палмейрасу 4 млн євро за опорного півзахисника Фабінью, повідомляє ESPN.

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Втім, бразильський клуб відмовив у трансфері, оскільки розраховує на 21-річного хавбека у сезоні 2024. Палмейрас продовжив контракт з Фабінью до 2027-го року. На гравця розраховував і РБ Брагантіно, але "зелені" вийшли з перемовин.

Зазначимо, що Фабінью провів 37 матчів за Палмейрас у сезоні 2023, проте результативними діями не відзначався.

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