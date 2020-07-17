Шахтар продовжує відпускати основних гравців у відпустку – троє бразильців не гратимуть проти Олександрії

Шахтар має можливість використовувати серйозну ротацію у завершальних матчах чемпіонату України.

Після матчу з Колосом (2:0) Луїш Каштру надав коротку відпустку ще трьом гравцям – Тайсону, Додо та Алану Патріку, інформує офіційний сайт "гірників".

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Попереду у Шахтаря залишився один матч УПЛ проти Олександрії, який відбудеться 19 липня. Турнірної мотивації у донеччан вже давно немає, тому Каштру може спокійно продовжити свої експерименти зі складом. Раніше відпочинок отримували й інші гравці основи – Пятов, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Марлос та Мораєс.

Нагадаємо, після завершення УПЛ на Шахтар чекає підготовка до матчу-відповіді проти Вольфсбурга в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи (5 серпня). Перший поєдинок команда Каштру виграла з рахунком 2:1.

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