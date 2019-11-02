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Шахтар продовжує страждати від травм – Соломон став п'ятим гравцем у лазареті "гірників"

16:37 117 Читать на русском
Шахтар продовжує страждати від травм – Соломон став п'ятим гравцем у лазареті "гірників"
Манор Соломон / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон не зумів дограти поєдинок 13-го туру УПЛ проти львівських Карпат.

 
Андрій Борячук 10’
Віктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрій Борячук
58’ Віктор Коваленко
64’ Тете

20-річний хавбек на 48-й хвилині впав у штрафному суперника після боротьби із захисником Марвіном Мартінсом. Після цього Соломон не зміг продовжити зустріч, замість нього на поле вийшов Сергій Болбат.

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Додамо, що в нинішньому сезоні Соломон зіграв за Шахтар 14 матчів, в яких забив два голи і зробив дві гольові передачі.

Перед матчем Ліги чемпіонів з Динамо Загреб, який відбудеться в середу, 6 листопада, в Хорватії в лазареті команди Луїша Каштру перебувають Марлос, Ісмаїлі, Коноплянка і Кривцов, які навіть не прилетіли на зустріч з Карпатами.

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Шахтар Шахтар Манор Соломон Манор Соломон Карпати - Шахтар
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