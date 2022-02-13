Півзахисники Михайло Мудрик та Георгій Судаков продовжать свої виступи у Шахтарі, повідомляє офіціний сайт "помаранчево-чорних".

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Обидва футболісти підписали з клубом угоди до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, Мудрик і Судаков – вихованці Академії "гірників". У поточному сезоні Михайло провів за головну команду 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі і віддав 9 результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

Георгій у 14 поєдинках відзначився 4 голами і оформив 1 асист. Transfermarkt править за нього 1,5 млн євро.

До слова, Мудрика у зимове трансферне вікно дуже хотів бачити у своїх лавах представник АПЛ – Брентфорд, однак декілька пропозицій англійців не вдовольнили фінансові апетити Шахтаря.

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