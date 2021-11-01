21-річний хавбек поставив підпис під новою угодою із "гірниками", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Терміни та інші деталі контракту наразі залишаються невідомими. Попередній договір був чинний до літа 2022-го. Бондаренко – вихованець академії Шахтаря. У структурі віце-чемпіона України уродженець Черкас перебуває з 2016 року, а в першій команді дебютував у сезоні 2019/20.

У нинішній кампанії Артем Бондаренко провів 3 матчі в усіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями. Попередній сезон на правах оренди він провів у Маріуполі (21 поєдинок, 8 голів у рамках УПЛ).

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