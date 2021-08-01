Португальці оновили цінник на свого захисника. Тепер за нього хочуть 30 мільйонів євро, повідомляє журналіст Педро Алмейда у своєму Twitter.

Шахтар зробив пропозицію щодо екс-захисника Барселони з вражаючим показником асистів

Раніше Шахтар робив пропозицію щодо Алекса, але запропонована сума не влаштувала "орлів" – вони вимагали 20 мільйонів. Тепер, коли в перемовини вступив Манчестер Сіті, Бенфіка вирішила підняти вартість Грімальдо.

Попри це, як повідомляє Desporto ao Minuto, "гірники" все ж продовжать торги за вихованця Барселони. Шахтар незабаром вийде на "орлів" з покращеною пропозицією, максимальний розмір якої може скласти 25 млн євро.

У минулому розіграші чемпіонату Португалії Алекс Грімальдо провів 31 матч, відзначившись двома голами та десятьма асистами.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема