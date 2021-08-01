Шахтар продовжить торги за оборонця Бенфіки – "орли" підвищили цінник до 30 мільйонів євро
Донецький колектив продовжує цікавитись представником Бенфіки Алексом Грімальдо.
Португальці оновили цінник на свого захисника. Тепер за нього хочуть 30 мільйонів євро, повідомляє журналіст Педро Алмейда у своєму Twitter.
Шахтар зробив пропозицію щодо екс-захисника Барселони з вражаючим показником асистів
Раніше Шахтар робив пропозицію щодо Алекса, але запропонована сума не влаштувала "орлів" – вони вимагали 20 мільйонів. Тепер, коли в перемовини вступив Манчестер Сіті, Бенфіка вирішила підняти вартість Грімальдо.
Попри це, як повідомляє Desporto ao Minuto, "гірники" все ж продовжать торги за вихованця Барселони. Шахтар незабаром вийде на "орлів" з покращеною пропозицією, максимальний розмір якої може скласти 25 млн євро.
У минулому розіграші чемпіонату Португалії Алекс Грімальдо провів 31 матч, відзначившись двома голами та десятьма асистами.
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