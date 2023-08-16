Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі. Між клубом і гравцем вже досягнута домовленість про тривалий контракт.

Шахтар може безкоштовно втратити основного форварда – його переманюють клуби Серії А

Зазначимо, чинна угода розрахована до кінця поточного сезону. "Гірники" не мають наміру втрачати форварда вільним агентом.

До слова, Сікан провів 3 матчі за Шахтар у поточному сезоні, в яких відзначився 1 голом.

Шахтар втримав перемогу над Олександрією – Чигринський повернувся в основу, "гірники" ледь не зіграли внічию після 2:0