Шахтар продовжить контракт з основним нападником
17:22 - Читать на русском
Нападник Шахтаря Данило Сікан найближчим часом має поставити підпис під новою угодою.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі. Між клубом і гравцем вже досягнута домовленість про тривалий контракт.
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Зазначимо, чинна угода розрахована до кінця поточного сезону. "Гірники" не мають наміру втрачати форварда вільним агентом.
До слова, Сікан провів 3 матчі за Шахтар у поточному сезоні, в яких відзначився 1 голом.
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