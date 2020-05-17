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"Шахтар продає гравців для престижу", – селекцонер донецького клубу поділився секретами "гірників"

22:16 136 Читать на русском
"Шахтар продає гравців для престижу", – селекцонер донецького клубу поділився секретами "гірників"
Жозе Боту та Сергій Палкін / Фото ФК Шахтар

Керівник селекційної служби Шахтаря Жозе Боту розповів про внутрішню "кухню" донецького клубу.

"Власник Шахтаря має футбольний смак. Він хоче, щоб команда грала певним чином. Якщо клуб продає гравців, то заради престижу, а не через фінансові потреби.

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Нам потрібно зробити все можливе, щоб задовольнити президента. Навіть коли команда перемагає, він все одно незадоволений, тому що гра була не такою, як йому хотілося б. Нам потрібна команда для перемог, але також повинна бути приваблива гра, яка подобається власнику", – розповів Боту для Mais Futebol.

Нагадаємо, найдорожчим трансфером "гірників" є Фред, який перебрався у Манчестер Юнайтед за 59 млн євро.

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Теги
Трансфери Шахтаря Жозе Боту Шахтар Шахтар Рінат Ахметов
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