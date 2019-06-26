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Шахтар призначив нового головного тренера команди U-21

18:58 482 Читать на русском
Шахтар призначив нового головного тренера команди U-21
Фернандо Валенте / ФК Шахтар

Фернандо Валенте став новим головним тренером донецького Шахтаря U-21.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Фернандо Валенте на посаду наставника молодіжної команди.

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Раніше фахівець працював у Паредеші, Ешпінью, Авеші, Варзімі та Шандунь Лунен U-19.

Нагадаємо, основну команду очолив інший португалець Луїш Каштру, який перед цим був головним тренером Віторії Гімараєш. Він змінив на посаді Паулу Фонсеку, який перейшов у Рому.

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Шахтар Шахтар Шахтар U-21 Шахтар U-21 Трансфери Шахтаря Фернандо Валенте Фернандо Валенте
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