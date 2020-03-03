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Шахтар приїхав на матч проти СК Дніпро-1 без двох ключових хавбеків

20:31 258 Читать на русском
Шахтар приїхав на матч проти СК Дніпро-1 без двох ключових хавбеків
Луїш Каштру / Сайт Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, які мають шанс взяти участь у матчі 21 туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

 

Попередня заявка "гірників" на поєдинок з новачком еліти складається з 20 гравців, інформує офіційний сайт клубу.

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Луїш Каштру вирішив обійтися без послуг захисника Давіда Хочолави, а також двох основних хавбеків – Алана Патріка та Віктора Коваленка. Натомість низка ключових виконавців повернулася після отриманого відпочинку у матчі з Ворсклою.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Додо, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Сергій Кривцов

Півзахисники: Маркіньйос Сіпріано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Євген Коноплянка, Фернандо, Дентіньо, Сергій Болбат

Нападник: Жуніор Мораєс

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з СК Дніпро-1 завтра (4 березня), матч розпочнеться о 19:00.

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Теги
Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - СК Дніпро-1
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