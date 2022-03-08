Донецький Шахтар навіть в умовах війни намагається не забувати про святкові дати.

Прес-служба "гірників" випустила коротеньке привітання з нагоди Міжнародного жіночого дня.

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"Сьогодні відзначається Міжнародний жіночий день – 8 Березня. Бажаємо всім жінкам України мирного та ясного неба над головою, по-весняному сонячного настрою, яскравих усмішок і величезного-величезного щастя. Нехай виконуються всі ваші бажання і здійснюються найзаповітніші мрії!" – йдеться в публікації.

Нагадаємо, наша держава 13-й день веде мужню боротьбу проти російського окупанта, тому доводиться відкладати думки про футбол та інші радощі звичного життя.

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