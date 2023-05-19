Шахтар привітав українців з Днем вишиванки, опублікувавши патріотичне фото Донецька
09:26 - Читать на русском
"Гірники" також приєднались до своєрідного флешмобу на День вишиванки.
Шахтар у своєму твіттері опублікував світлину з тимчасово окупованого Донецька, "одягнувши" місцевий пам'ятник у вишиванку.
Шевченко привітав українців з Днем вишиванки та організував збір на реконструкцію школи
"З нетерпінням чекаємо повернення до рідного Донецька", – йдеться в дописі під світлиною.
Нагадаємо, що росіяни окупували Донецьк ще в 2014 році, через що Шахтар був змушений покинути своє рідне місто та неймовірну Донбас Арену.
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