Шахтар привітав Каштру з ювілеєм
Шахтар намагається підтримувати теплі стосунки зі своїми колишніми тренерами.
"Гірники" привітали з ювілеєм Луїша Каштру, який керував командою у двох попередніх сезонах.
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"Ювілей Луїша Каштру! Сьогодні колишньому головному тренеру Шахтаря виповнюється 60 років. Вітаємо з днем народження, бажаємо здоров'я і перемог на футбольному полі!" – побажав клуб у своїх соцмережах.
Нагадаємо, нещодавно Каштру підписав контракт з катарським Аль-Духайлем. Другий сезон португальця у Шахтарі був відверто слабким – жодного трофея і велике відставання від Динамо у чемпіонаті.
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