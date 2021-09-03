"Гірники" привітали з ювілеєм Луїша Каштру, який керував командою у двох попередніх сезонах.

Каштру=Де Дзербі: португальський ЗМІ зганьбився, анонсуючи новий клуб екс-тренера Шахтаря

"Ювілей Луїша Каштру! Сьогодні колишньому головному тренеру Шахтаря виповнюється 60 років. Вітаємо з днем народження, бажаємо здоров'я і перемог на футбольному полі!" – побажав клуб у своїх соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно Каштру підписав контракт з катарським Аль-Духайлем. Другий сезон португальця у Шахтарі був відверто слабким – жодного трофея і велике відставання від Динамо у чемпіонаті.

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