Шахтар привезе своїх агрономів на НСК Олімпійський

Донецький Шахтар надасть допомогу працівникам НСК Олімпійський у підготовці поля до двох матчів за 2 дні.

Директор з експлуатації Шахтар-Сервісу Вадим Гунько повідомив виданню Сегодня, що агрономи "гірників" разом зі службою НСК Олімпійський братимуть участь у підготовці газону до матчу 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон.

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"Наші агрономи спільно зі службами НСК братимуть участь в підготовці газону, щоб забезпечити його максимальну готовність і збереження на два матчі", – сказав Гунько.

Поєдинок Шахтаря та Ліона відбудеться 12 грудня о 22:00 за київським часом, тоді як Динамо прийматиме Яблонец наступного дня о 19:55.

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