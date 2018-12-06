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Шахтар привезе своїх агрономів на НСК Олімпійський

15:54 817 Читать на русском
Шахтар привезе своїх агрономів на НСК Олімпійський
Шахтар / ФК Шахтар

Донецький Шахтар надасть допомогу працівникам НСК Олімпійський у підготовці поля до двох матчів за 2 дні.

Директор з експлуатації Шахтар-Сервісу Вадим Гунько повідомив виданню Сегодня, що агрономи "гірників" разом зі службою НСК Олімпійський братимуть участь у підготовці газону до матчу 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон.

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"Наші агрономи спільно зі службами НСК братимуть участь в підготовці газону, щоб забезпечити його максимальну готовність і збереження на два матчі", – сказав Гунько.

Поєдинок Шахтаря та Ліона відбудеться 12 грудня о 22:00 за київським часом, тоді як Динамо прийматиме Яблонец наступного дня о 19:55.

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
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дн
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4
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Ліон
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