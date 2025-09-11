Портал Transfermarkt оприлюднив оновлені ціни на футболістів УПЛ.

Цікаво, що до десятки найдорожчих увійшли лише представники українських грандів – Шахтаря та Динамо. Водночас у списку лише два динамівці – Володимир Бражко та Микола Шапаренко, які посіли третє та четверте місця.

Очолив рейтинг оборонець Шахтаря Микола Матвієнко, а на другу позицію піднявся новачок "гірників" Кауан Еліас, чия вартість сягнула 14 мільйонів євро. Також відчутно зросли ціни на Лукасa Мейреллеса, Валерія Бондаря та Педрінью, які теж увійшли до топ-10. До переходу в Бенфіку на вершині був Георгій Судаков.

