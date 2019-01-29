toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар прилетів у Туреччину на другий збір – у списку троє новачків

15:06 320 Читать на русском
Шахтар прилетів у Туреччину на другий збір – у списку троє новачків
Манор Соломон / ФК Шахтар

Донецький Шахтар прибув у турецький Белек на другий зимовий збір з трьома новачками.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що команда прибула на другий зимовий збір у Туреччину, де перебуватиме протягом 10 днів. За цей час підопічні Паулу Фонсеки зіграють 5 контрольних матчів.

Синдром Сікана: 10 юних футболістів, яких переманили зі Львова у Шахтар або Динамо

Варто зазначити, що з "гірниками" полетіли захисник Валерій Бондаренко, півзахисник Манор Соломон та нападник Данило Сікан.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Валерій Бондаренко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Максим Малишев, Сергій Болбат, Михайло Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрік, Дентінью, Фернандо, Веллінгтон Нем, Манор Соломон, Тайсон;

Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенваджу Кайоде, Данило Сікан.

Теги
Шахтар Шахтар Зимові збори Данило Сікан Данило Сікан Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Манор Соломон Манор Соломон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
30
хв
Арсенал
21:45
Кардіфф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук