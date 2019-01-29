Шахтар прилетів у Туреччину на другий збір – у списку троє новачків

Донецький Шахтар прибув у турецький Белек на другий зимовий збір з трьома новачками.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що команда прибула на другий зимовий збір у Туреччину, де перебуватиме протягом 10 днів. За цей час підопічні Паулу Фонсеки зіграють 5 контрольних матчів.

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Варто зазначити, що з "гірниками" полетіли захисник Валерій Бондаренко, півзахисник Манор Соломон та нападник Данило Сікан.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Валерій Бондаренко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Максим Малишев, Сергій Болбат, Михайло Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрік, Дентінью, Фернандо, Веллінгтон Нем, Манор Соломон, Тайсон;

Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенваджу Кайоде, Данило Сікан.