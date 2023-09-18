Делегація донецького клубу вже у Гамбургу, де зіграє стартовий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 проти Порту.

Шахтар вже прибув до Німеччини, де зіграє свій перший поєдинок на груповому етапі Ліги чемпіонів з Порту, повідомляє офіційний Instagram "гірників".

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Зазначимо, що ван Леувен включив до списку на поєдинок 24 гравців, серед яких і екс-воротар Динамо – Артур Рудько. А от досвідченому Дмитру Чигринському місця у делегації не знайшлось.

Додамо, що поєдинок Шахтар – Порту відбудеться 19 вересня, початок о 22:00. Також до групи H потрапили Барселона та Антверпен.

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