Донецький клуб вирішив залякати Борусію М перед двобоєм у Лізі чемпіонів.

Шахтар на своїй офіційній сторінці у Twitter опублікував відеонарізку голів "гірників" у ворота німецьких клубів.

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До ролика потрапили удари Даріо Срни, Тайсона, Жуніора Мораєса та інших.

Нагадаємо, у середу, 25 листопада, відбудеться поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Борусія М – Шахтар, початок о 19:55. У першій зустрічі між цими суперниками підопічні Каштру зазнали ганебної поразки 0:6.

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